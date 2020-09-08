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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة التعليم ٢٠٢٠.. كيفية الوجود بالمدارس ومصادر التعلم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:35 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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يترقب أكثر من 22 مليون أسرة مصرية، انتظار المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، المقرر انعقاده ظهر اليوم، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل خطة التعليم 2020 للعام الدراسي الجديد. 

خطة التعليم ٢٠٢٠

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف يقوم بالتركيز على التعليم العام وكيفية الوجود في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة.

وأضاف أنه سيتحدث خلال عرض خطة العام الدراسي الجديد، عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

أما الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، ومدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.

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وعن الإجراءات الاحترازية الصحية، أكد الوزير، أنه سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.

من المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالبث المباشر للقنوات المصرية، اليوم الثانية ظهرًا، للإعلان فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.

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