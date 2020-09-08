«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، من خلال مؤتمر صحفي وبث مباشر عبر القنوات المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء.وأكد الوزير أنه سوف يقوم بالتركيز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة.وأضاف "شوقي"، خلال منشور له عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أنه سيتحدث خلال عرض خطة العام الدراسي الجديد، عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين، ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم،وإثابة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.أما الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، ومدرسة الضبعة، والمدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.وعن الإجراءات الاحترازية الصحية، أكد الوزير، أنه سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.