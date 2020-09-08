أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، ويمكن أن يكون المرض قصير الأمد (حاد) أو طويل الأمد (مزمن)، ويعني التهاب الشعب الهوائية الحاد أن الأعراض غالبًا ما تتطور بسرعة ولا تدوم طويلًا.وغالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب عدوى فيروسية قد يكون أيضًا بسبب البكتيريا أو أشياء مثل الغبار أو المواد المسببة للحساسية أو الأبخرة القوية أو دخان التبغ.يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد هو الفيروس، وقد يتطور المرض بعد نزلة برد أو عدوى فيروسية أخرى في الأنف أو الفم أو الحلق (الجهاز التنفسي العلوي)، ويمكن أن تنتشر مثل هذه الأمراض بسهولة من الاتصال المباشر مع شخص مريض.والأطفال الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد هم أولئك الذين لديهم:التهاب الجيوب الأنفية المزمنالحساسيةالربوتضخم اللوزتين واللحميةالتعرض للتدخين السلبيأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الاطفالأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال الأكثر شيوعًا هي:سعال جاف أو مليء بالمخاطالقيء أو التقيؤسيلان الأنف، غالبًا قبل أن يبدأ السعالاحتقان أو ألم في الصدرشعور بعدم الراحة في الجسم بشكل عام أو الشعور بعدم الراحةقشعريرة