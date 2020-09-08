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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية
وكالات
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التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، ويمكن أن يكون المرض قصير الأمد (حاد) أو طويل الأمد (مزمن)، ويعني التهاب الشعب الهوائية الحاد أن الأعراض غالبًا ما تتطور بسرعة ولا تدوم طويلًا.

وغالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب عدوى فيروسية قد يكون أيضًا بسبب البكتيريا أو أشياء مثل الغبار أو المواد المسببة للحساسية أو الأبخرة القوية أو دخان التبغ.

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد هو الفيروس، وقد يتطور المرض بعد نزلة برد أو عدوى فيروسية أخرى في الأنف أو الفم أو الحلق (الجهاز التنفسي العلوي)، ويمكن أن تنتشر مثل هذه الأمراض بسهولة من الاتصال المباشر مع شخص مريض.

والأطفال الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد هم أولئك الذين لديهم:

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

الحساسية

الربو

تضخم اللوزتين واللحمية

التعرض للتدخين السلبي

أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الاطفال

أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند الأطفال الأكثر شيوعًا هي:

سعال جاف أو مليء بالمخاط

القيء أو التقيؤ

سيلان الأنف، غالبًا قبل أن يبدأ السعال

احتقان أو ألم في الصدر

شعور بعدم الراحة في الجسم بشكل عام أو الشعور بعدم الراحة

قشعريرة

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