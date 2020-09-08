عارضة الأزياء الأيرلندية تلفت الأنظار فى لندن (صور)

لفتت عارضة الأزياء الأيرلندية فوج ويليامز، الأنظار في العاصمة البريطانية «لندن»، خلال توجهها إلى عملها بعد 6 أسابيع من ولادتها الطفلة «جيجي» في 23 يوليو الماضي، حيث ظهرت مرتدية بنطال جينز ضيق أسود اللون، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.والتقت هذه الصور لعارضة الأزياء الأيرلندية فوج ويليامز، البالغة من العمر 34 عامًا، في لندن خلال ذهابها إلى العمل في راديو «Heart»، حيث ظهرت في إطلالة مثيرة بملابسها السوداء ونظارتها التي كانت بلون الملابس أيضًا.ولم تنس فوج ويليامز مقدمة برنامج «Heart FM» إكسسواراتها، فقد حملت حقيبة يد مطبوعة بنقشة الفهد وارتدت بعض النظارات الشمسية السوداء لإكمال مجموعتها، حينما كانت تسير بكل ثقة في شوارع لندن.