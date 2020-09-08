رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة مبابى بفيروس كورونا

مصر

«رصد».. منصة الأكاذيب الإخوانية التى لا تتوقف عن التحريض

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
أكاذيب رصد
أكاذيب رصد
طباعة
يوم بعد يوم تثبت شبكة رصد الإخوانية أنها ليست إلا منصة لنشر الأكاذيب حول الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات مموليها والتزاما بتوجهات الإرهابيين القائمين على إدارتها.

فالمنصة الإخوانية، التى تدار من تركيا، لا تكف عن محاولة إثارة القلق داخل البلاد عبر نشر أخبار كاذبة لا صلة لها بالواقع، مثلما فعلت قبل قليل حين نشرت تقريرا حول "تجمهر مزعوم" فى منطقة المنيب احتجاجا على قتل شاب على يد شرطي، بينما الحقيقة أن هذا الشباب توفى بعد مشاجرة كان طرفا فيها ونظرا لكونه ضعيف البنية أصيب بهبوط ومات بعد وصوله إلى المستشفي.

وما حدث فى واقعة المنيب الكاذبة ليس إلا مثالًا على تدليس الشبكة الإخوانية، مثلما فعلت فى صلاة الجمعة الماضية حين أخرت إذاعتها نحو ١٨ دقيقة حتى تظهر المساجد خاوية.

وقد لعبت "رصد" دورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى نشر الأكاذيب حول قيام الدولة المصرية بهدم عدد من المساجد التى تعترض عدة مشروعات قومية، بينما الحقيقة غير ذلك تماما، فهذه المساجد مثلما أزيلت لتعديها على أملاك الدولة فقد أقيمت مساجد بديلة على أعلى مستوى.

وتنشر الشبكة منذ عدة أيام فيديوهات مفبركة حول منازل عدد من المواطنين، وقد اتضح زيف هذه الفيديوهات.

وغير ذلك فإن "رصد" لا تتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة عن الأوضاع فى شمال سيناء من أجل التحريض على القوات المسلحة المصرية.

ثم إنها تسير دائما فى ركاب السياسة التركية، فكما قلنا هي تدار بالأساس من تركيا، وهو ما اتضح فى الملف الليبي، حيث تبنت فى تغطيتها الخط التركى المناوئ للموقف المصري والداعم للإرهاب.

وقد نشرت الشبكة أكثر من تقرير كاذب عن وجود عسكري مصرى على الأرض الليبية، بل ومقتل جنود مصريين فى ليبيا!

وفى موقف آخر أسهمت فى الترويج لتقرير كاذب نشرته وكالة الأناضول التركية حول تواجد عسكريين مصريين على الأرض فى سوريا.

ثم إنها نشرت معلومات مفبركة عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، وادعت أن مصر تنازلت عن حقوقها، وهى نفس الأكاذيب التى تروجها الأبواق التركية.

وباستمرار تنشر رصد تقاريرا كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بينما التقارير الدولية تقول عكس ذلك تمامًا.

ومن هنا كان طبيعيًا أن يبتعد الجميع عن متابعة ما تنشره شبكة رصد، إلا عناصر الجماعة الإرهابية بالطبع.

موضوعات متعلقة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

«الصحة»: 11 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

إصابة مبابى بفيروس كورونا

أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد للكاتبة صفاء عبد المنعم

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم

مؤسسة شمس تصدر «وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية»