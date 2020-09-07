المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 باهتمام كبير على أرض الواقع، وهذا يعود لوجود الكثير من المخالفات وظاهرة النمو العشوائى، وتأثير ذلك على البنية التحتية، والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت لمنع التعديات والعشوائيات نهائيا.فى الفيديو التالي نرصد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح: