مخالفات البناء.. 8 حالات لن يتم التصالح فيها (فيديو جراف)

تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، عددا من الحالات التى حظر التصالح عليها ولن يشملها القانون، ونصت المادة الأولى على:"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".في هذا الفيديو نستعرض..