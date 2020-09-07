مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:30 م
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يقدم لكم موقع "الدستور" مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر، حيث يفضل الكثير من المصريين قضاء عطلتهم الصيفية في محافظة الإسكندرية والقيام بالجولات لزيارة الأماكن الآثرية والسياحية القديمة للتعرف على مصر القديمة.
وتعتبر قلعة قايتباي من أهم الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في عروس البحر المتوسط، ويذهب لزيارتها المصريين والأجانب من جميع بقاع الأرض، لما تتميز به من جمال معماري، حيث إنشاء هذه القلعة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودي، وهو الحادي والأربعون من ملوك التـرك بمصر والخـامس عشر من ملوك الجراكسة، وقد تدرج في الوظائف حتى وصل إلى السلطنة في عام 872 هـ 1467 م وتـوفى في عام 901 هـ 1495 م، ودفن بمدرسته بالصحراء بالقاهرة.
سافر السلطان قايتباى إلى الإسـكندرية في شهر ربيع الأول سنة 882 هـ 1478 م، وتوجه نحو المنار القديم الذي بالثغر وأمر أن يبنى على أساسه برجا عظيما، وفي شهر شعبان سنة 884 هـ 1479 م سـافر السـلطان مرة أخرى إلي الإسكندرية ليرى البرج الذي أنشأه هناك وقد انتهى العمل به.
وأنشئت هذه القلعة لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الاعتداء الخارجي وخصوصا من الدولة العثمانية التي بدأت تغير اتجاه فتوحاتها من أوروبا إلى الشرق الإسلامي فحاول السلطان قايتباى أن يحصن الثغور المصرية فبدأ ببناء العديد من القلاع الجديدة. وتتكون القلعة من مساحة مستطيلة مساحتها 150 م × 130 م يحيط بها البحر من ثلاث جهات وللقلعة مدخل رئيسي بالجهة الجنوبية الغربية على هيئة برجين على شكل ثلاثة أرباع الدائرة وللقلعة سوران يمثلان نطاقين دفاعيين، وقد ألحق بالقلعة مسجد بالجهة الشمالية الشرقية يتكون من دورقاعة وسطى يحيط بها أربعة إيوانات ويوجد بالقلعة صهريج ضخم لخزن الماء العذب لاستعمال المقيمين بالقلعة.
قلعة قايتباي
وتعتبر قلعة قايتباي من أهم الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في عروس البحر المتوسط، ويذهب لزيارتها المصريين والأجانب من جميع بقاع الأرض، لما تتميز به من جمال معماري، حيث إنشاء هذه القلعة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودي، وهو الحادي والأربعون من ملوك التـرك بمصر والخـامس عشر من ملوك الجراكسة، وقد تدرج في الوظائف حتى وصل إلى السلطنة في عام 872 هـ 1467 م وتـوفى في عام 901 هـ 1495 م، ودفن بمدرسته بالصحراء بالقاهرة.
سافر السلطان قايتباى إلى الإسـكندرية في شهر ربيع الأول سنة 882 هـ 1478 م، وتوجه نحو المنار القديم الذي بالثغر وأمر أن يبنى على أساسه برجا عظيما، وفي شهر شعبان سنة 884 هـ 1479 م سـافر السـلطان مرة أخرى إلي الإسكندرية ليرى البرج الذي أنشأه هناك وقد انتهى العمل به.
وأنشئت هذه القلعة لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الاعتداء الخارجي وخصوصا من الدولة العثمانية التي بدأت تغير اتجاه فتوحاتها من أوروبا إلى الشرق الإسلامي فحاول السلطان قايتباى أن يحصن الثغور المصرية فبدأ ببناء العديد من القلاع الجديدة. وتتكون القلعة من مساحة مستطيلة مساحتها 150 م × 130 م يحيط بها البحر من ثلاث جهات وللقلعة مدخل رئيسي بالجهة الجنوبية الغربية على هيئة برجين على شكل ثلاثة أرباع الدائرة وللقلعة سوران يمثلان نطاقين دفاعيين، وقد ألحق بالقلعة مسجد بالجهة الشمالية الشرقية يتكون من دورقاعة وسطى يحيط بها أربعة إيوانات ويوجد بالقلعة صهريج ضخم لخزن الماء العذب لاستعمال المقيمين بالقلعة.