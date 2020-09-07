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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:55 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
وسام عطية
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يشهد موقع البحث العالمي «جوجل» في هذه الأيام ضغط بحثي كبير من قبل العاملين بالدولة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

وينشر «الدستور» 3 مجموعات بثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهي بالخميس الموافق 22-23-24 سبتمر 2020، كما يتم التوزيع من خلالها موعد صرف المرتبات بالجهات المختلفة ولكن بترتيب دقيق وفقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل وزراة المالية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية للحد من التجمعات وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبناءً علي إعلان وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية من تاريخ يبدأ الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.

المجموعة الأولى ابتداءً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020:

وزارات: (الصحة- التضامن الاجتماعي- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- شئون مجلس النواب- الأوقاف- الإسكان- السياحة- البترول- الآثار- التجارة والصناعة- الطيران المدني )

المجموعة الثانية ابتداءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020:
وزارات: (التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الكهرباء- التخطيط- التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

المجموعة الثالثة ابتداءً من يوم الخميس 24 سبتمبر:

وزارات: (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المالية- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظة (التربية والتعليم- الزراعة- الطب البيطرى- الشباب والرياضة).

هيئات مستقلة وجهات (الأزهر الشريف- رئاسة مجلس الوزارء- رئاسة الجمهورية) وباقي الجهات الأخرى.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نوه عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 للعاملين في الدولة، بمناسبة بدء عمل بموازنة العام المالي الجديد 2020- 2021، كما وجهت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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