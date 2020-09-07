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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المستشار توفيق الشحات رئيسا لمحاكم القضاء الإداري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:28 م
المستشار توفيق الشحات
المستشار توفيق الشحات
عماد سليمان
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تولى المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، أعلى سلطة مالية وإدارية بمجلس الدولة، رئاسة محاكم القضاء الإداري خلفا للمستشار حسن شلال، الرئيس السابق الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو الماضي.

والمستشار توفيق الشحات السيد محجوب من مواليد محافظة القليوبية عام 1951، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1974 وحصل منها على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا كأحد أوائل دفعته، وفي العام التالي جرى تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة.

وحصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية، ومن ثم على درجة الماجيستير في القانون، المؤهلة للترقي بمجلس الدولة، وتدرج في العمل القضائي بمجلس الدولة، حيث تولى خلال مسيرته القضائية الممتدة رئاسة المحكمة التأديبية بطنطا، ورئاسة محكمتي القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى رئاسة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

كما عمل بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث تولى رئاسة إدارة فتوى محافظة الإسكندرية والمصالح الحكومية، وتولى بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة الدائرة الثامنة، المختصة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بصرف البدلات.

وللمستشار توفيق الشحات 3 أبناء، هم: المستشار إسلام، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أسامة، وكيل مجلس الدولة، والمستشارة سالي، رئيس النيابة الإدارية.

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