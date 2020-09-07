يبحث الكثير من المصريين الآن عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 من قبل العاملين بالدولة بالمؤسسات الحكومية والخاصة.يشار إلى أن وزارة المالية كشفت عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 للعاملين في الدولة، بمناسبة بدء عمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل في ماكينات الصرف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد التي أعلنتها وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويأتي ذلك خوفًا من التجمعات للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وبناءا علي اعلان وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية من تاريخ يبدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 20201 - المجموعة الأولى ابتداء يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020.وزارات: (الصحة - التضامن الاجتماعي - النقل- الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شئون مجلس النواب - الأوقاف - الإسكان - السياحة - البترول - الآثار - التجارة والصناعة - الطيران المدني )2 - المجموعة الثانية ابتداء من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020.وزارات: (التعليم العالي - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).3 - المجموعة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 24 سبتمبر.وزارات: (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المالية - الشباب والرياضة - الخارجية - المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).مديريات الخدمات بالمحافظة (التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطرى - الشباب والرياضة).هيئات مستقلة وجهات (الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزارء - رئاسة الجمهورية) وباقي الجهات الأخرى.ووجهت وزارة المالية المصرية العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).