صحيفة يونانية: شركة إيني أحبطت أطماع تركيا في شرق المتوسط

كشفت مصادر يونانية، عن دعم مجموعة الطاقة الإيطالية متعددة الجنسيات "إيني" (ENI) لقبرص واليونان أمام المزاعم والتهديدات التركية في منطقة شرق المتوسط.وأشارت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية في تقرير لها، الأحد، إلى أن شركة "إيني" أعلنت في فبراير 2018 سحب سفينتها البحثية "Saipem" من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية في مواجهة تهديدات تركيا، لكن في 18 أكتوبر 2019 قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني كلوديو دي سكالزي إنهم قلقون من التحركات العسكرية بالمنطقة ومع ذلك توصلوا إلى اتفاق مع قبرص وسوف يحترمونه.وقال سكالزي إن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة ذات احتياطيات ضخمة من الطاقة لهذا تعتبر منطقة مهمة جدًا لأوروبا بأسرها وكذلك العالم، ما يؤكد أن الشركة تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإيطالية، من أجل القيام بحماية النشاط البحثي في المناطق البحرية القبرصية، وفقا للصحيفة القبرصية.وذكرت الصحيفة إن الضغوط التي كانت تمارس على تركيا غير مثمرة ليس فقط بسبب الأيديولوجيات التي عفا عليها الزمن ولكنها لا تزال مهيمنة بزعم إبقاء تركيا مرتبطة بالغرب كما هو معتقد في قيادة الجيش والدبلوماسية الإيطالية، إلا أن شركة إيني ضغط على حكومة روما لاتخاذ موقف ضد تصرفات أنقرة.وأكدت "جريك سيتي" أن سبب عدم تأثير ضغوط شركة إيني في البداية هو عدم فهم وزير الطاقة آنذاك لويجي دي مايو والذي يشغل منصب وزير الخارجية الحالية، لما تقوم به تركيا في المنطقة فقد رفض أي تعاون مع وزير الخارجية إنزو موفر حول هذا الموضوع.ووفقا للصحيفة فإن الأمور تغيرت الآن مع دخول الأتراك ليبيا، وتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة من الإخوان ما يضر باليونان وبالتالي أوروبا.