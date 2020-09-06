رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: شركة إيني أحبطت أطماع تركيا في شرق المتوسط

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:10 م
أطماع تركيا في شرق
أطماع تركيا في شرق المتوسط
محمد عمر
طباعة
كشفت مصادر يونانية، عن دعم مجموعة الطاقة الإيطالية متعددة الجنسيات "إيني" (ENI) لقبرص واليونان أمام المزاعم والتهديدات التركية في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية في تقرير لها، الأحد، إلى أن شركة "إيني" أعلنت في فبراير 2018 سحب سفينتها البحثية "Saipem" من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية في مواجهة تهديدات تركيا، لكن في 18 أكتوبر 2019 قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني كلوديو دي سكالزي إنهم قلقون من التحركات العسكرية بالمنطقة ومع ذلك توصلوا إلى اتفاق مع قبرص وسوف يحترمونه.

وقال سكالزي إن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة ذات احتياطيات ضخمة من الطاقة لهذا تعتبر منطقة مهمة جدًا لأوروبا بأسرها وكذلك العالم، ما يؤكد أن الشركة تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإيطالية، من أجل القيام بحماية النشاط البحثي في المناطق البحرية القبرصية، وفقا للصحيفة القبرصية.

وذكرت الصحيفة إن الضغوط التي كانت تمارس على تركيا غير مثمرة ليس فقط بسبب الأيديولوجيات التي عفا عليها الزمن ولكنها لا تزال مهيمنة بزعم إبقاء تركيا مرتبطة بالغرب كما هو معتقد في قيادة الجيش والدبلوماسية الإيطالية، إلا أن شركة إيني ضغط على حكومة روما لاتخاذ موقف ضد تصرفات أنقرة.

وأكدت "جريك سيتي" أن سبب عدم تأثير ضغوط شركة إيني في البداية هو عدم فهم وزير الطاقة آنذاك لويجي دي مايو والذي يشغل منصب وزير الخارجية الحالية، لما تقوم به تركيا في المنطقة فقد رفض أي تعاون مع وزير الخارجية إنزو موفر حول هذا الموضوع.

ووفقا للصحيفة فإن الأمور تغيرت الآن مع دخول الأتراك ليبيا، وتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة من الإخوان ما يضر باليونان وبالتالي أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى