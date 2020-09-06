حمو بيكا يستجيب لقرار حي العجمي بإلغاء حفل زفافه: «بحترم القانون»

ألغت رئاسة حي العجمي، حفل زفاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، والذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل 10 سبتمبر بشارع السلام بمنطقة البيطاش بالعجمي بمحافظة الإسكندرية.وجاء ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من فيروس كورونا، واستجاب حمو بيكا لهذا القرار بسبب عدم مقدرته لاستخراج تصاريح إقامة حفل الزفاف.ونشر حمو بيكا مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن إلغاء حفل الزفاف احتراما لقوانين الدولة، مشيرا إلى إنه سيقوم بالاحتفال بحفل خاص يضم العائلة فقط.وقدم "بيكا" اعتذارا لكل متابعيه بشأن إلقاء سهرة حفل زفافه، قائلًا: "سامحوني مش بإيدي، كان نفسي تفرحوا معايا، بس لازم نحترم القانون والإجراءات الاحترازية، ونحن نحترم قرار رئيس حي العجمي وجميع المسئولين".