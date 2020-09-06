آخرهم جمال يوسف.. نجوم هاجمهم مرض السرطان

• أحمد حلمي

• حورية فرغلي

• شيريهان

• ميرنا المهندس

• إليسا

• أحمد زكي

خيّم الحزن، مساء أمس، على الوسط الفني بعد انتشار نبأ إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم وتأخر حالته الصحية وانتقاله لإحدى مستشفيات القاهرة حيث بادر عدد كبير من النجوم بالمساعدة والأدعية لتخطى تلك الوعكة الصحية واسترداد الفنان جمال يوسف صحته والعودة لأحضان أبناءه من جديد.لم تكن تلك القصة الأولى لفَنان يواجه السرطان، فهناك عدد كبير من النجوم المصريين دخلوا في صراع مع السرطان كان أبرزهم:- نجح الفنان أحمد حلمي في التغلب على المرض بعد اكتشافه في منطقة الظهر عن طريق الصدفة البحتة وكان ذلك خلال رحلته مع زوجته الفنانة منى زكي للاطمئنان على حالتها الصحية خلال فترة الحمل، حيث كانت زكي تجري الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عَلَم حلمي بالمرض الخبيث، وخضع على الفور لجراحة استئصال للورم منعًا لتطوّر الحالة وإصابته بالشلل، وشُفي الفنان الكوميدي إلا أنه كان قليل الحديث عن هذا المرض.عانت الفنانة الشابة حورية فرغلي من وعكة صحية في الفترة الأخيرة وهي سرطان خبيث بالرحم ما أدى إلى استئصاله كاملًا ولم تخف حرية تلك الخبر، بل خرجت وأعلنت في برامج التلفزيونية ما أدى إلى ربط الجمهور بدورها التي لعبته في مسلسل "حكايات بنات" وحياتها الواقعية مما فيه من تشابه أحداث.- اكتشفت الفنانة شيريهان اصابتها بالسرطان يوم تسلمها جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وكان سرطان الغدد اللعابية قد أخترق جسدها، حيث خضعت لكثير من جراحات استئصال الورم في فرنسا، وتركت شريهان عالم الشهرة لمدة طويلة وصلت لـ15 عامًا.حاربت الفنانة ميرنا المهندس سرطان القولون لسنوات طويلة ورغم قلة مشاركتها الفنية، كان خبر وفاتها أثر كبير على الفنانين بل وجمهورها حيث دج وقتها وسائل التواصل بالأدعية لها رحلت المهندس بنزيف أصاب جسدها أدى إلى وفاتها عام 2015.كشفت المغنية اللبنانية إليسا مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت خلال الموسم الصيفي عبر إصدار كليبها "إلي كل اللي بيحبوني" إصابتها بسرطان الثدي حيث خرجت بكل شجاعة عبر البرامج التلفزيونية معلنة عن إصابته وقامت بتوثيق مراحل إصابته وشفائها في الكليب.كان من أشهر الفنانين المصريين الذين فارقوا الحياة إثر محاربتهم مرض السرطان، الفنان أحمد زكي التي تناثرت الأخبار حول معاناة عاشها في السنوات الأخيرة من حياته، بفعل إصابته بسرطان الرئة وبدأ المرض تدريجيًا يمتص طاقته إلى أن توُفي في 2005 عن عُمر يناهز 56 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنية فيلم "حليم" الذي يعرِض السيرة الذاتية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.