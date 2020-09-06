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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة صاحب صيدلية يتاجر بالمنشطات المحظورة في السيدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:20 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة صاحب صيدلية إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بالاتجار في العقاقير الطبية والمنشطات المحظورة ومجهولة المصدر، بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط صاحب صيدلية لحيازته منشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، وأقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بداخل الصيدلية على 198 قرص منشطات مختلفة الأنواع، و180 قرصا مخدرا، و3 أمبولات، و52 قرصا دوائيا خاصا بالتأمين الصحي، و3200 كمامة طبية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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