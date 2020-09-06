توصيل الغاز الطبيعي بـ200 جنيه ضمن مبادرة «مايغلاش عليك»

رابط التعاقد "أونلاين": اضغط هنا

أعلنت شركة ناتجاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن، عن تفاصيل توصيل الغاز للمنازل في المحافظات التابعة لمنطقة امتيازها، وذلك بنظام التقسيط على 7 سنوات ومقدم 200 جنيه فقط، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري.أتاحت شركة "ناتجاس" طرق سهلة وبسيطة للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عن طريق التعاقد "أونلاين" من المنازل عبر موقعها الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال برقم 19390 خدمة العملاء.وتقع مناطق امتياز شركة ناتجاس في نطاق محافظة البحيرة بأكملها من مدن وقرى، وغرب الاسكندرية وأكتوبر والشيخ زايد والمقطم "هضبة عليا، هضبة وسطى"،والنهضة، والألف مسكن، والحرفيين، والعجمي، والسلام.