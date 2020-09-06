تفاصيل ضبط سيدة قتلت حدادًا لسرقته فى أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط ربة منزل عقب قيامها بقتل حداد داخل مسكنه بالجيزة بهدف سرقته.وتبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحى الرابع بدائرة القسم، وبالانتقال تم العثور على جثة مالك ورشة حدادة - مقيم بذات الشقة - وأصل بلدته الفيوم، مصابا بجرح رضّى بالرأس.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها.وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة، موضحة أنه حدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة.ثم سحبت جثته إلى السرير وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكى.واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفلا على باب الشقة من الخارج وهربت.تم بإرشاد المتهمة ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيها، وأنفقت باقى المبلغ المستولى عليه.