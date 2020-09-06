أحمد السقا ضيف شرف «قبل الأربعين»

انتهى الفنان أحمد السقا من تصوير عدد من المشاهد ضمن أحداث الفيلم السينمائى الجديد "قبل الأربعين" ويظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب التي تحتوي على قصص حقيقية.وكانت الشركة المنتجة للفيلم كشفت عن أفيش تسويقي ومبدئي للفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر صفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، ويظهر فيه فتاة تعيش داخل كهف وتمسك كتابًا وتقرأ فيه.فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة من النجوم أبرزهم، الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، سامى مغاورى، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.