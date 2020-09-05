الاتحاد الأوروبي يهدد «مينسك» بمزيد من العقوبات

حذر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، من أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات ضد مينسك إذا لم يستجب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو لمطالب الاتحاد.وقال «ماس» في حوار مع صحيفة «بيلد أم زونتاغ» اليوم: «نحن كالاتحاد الأوروبي لا نعترف (بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس) وقررنا فرض العقوبات التي نشرع في تنفيذها الآن، إذا لم يستجب لوكاشينكو (لمطالبنا)، فسيتم فرض عقوبات جديدة».وأشار ماس إلى أن مطالب الاتحاد الأوروبي تشمل فتح سلطات مينسك الحوار مع المعارضة البيلاروسية وإجراء انتخابات جديدة ووقف العنف ضد المتظاهرين.وتشهد بيلاروس منذ انتخابات 9 أغسطس التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، موجة احتجاجات تقودها قوى المعارضة التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات ووصفتها بـ"المزورة".ويتهم رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.