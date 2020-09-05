ضبط عصابة دولية للنصب عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية - إحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين.وكشفت التحريات قيام المتهمين بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» مُدعين امتلاكهم لثروات مالية ويرغبون فى استثمارها بالبلاد، مطالبين ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة، وضُبط بحوزته (إيصالات استلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكتروني – مبلغ 67 ألف جنيه مصرى – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.