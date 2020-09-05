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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة دولية للنصب عبر الإنترنت

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:42 م
نصب عبر الانترنت
نصب عبر الانترنت
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية - إحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» مُدعين امتلاكهم لثروات مالية ويرغبون فى استثمارها بالبلاد، مطالبين ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة، وضُبط بحوزته (إيصالات استلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكتروني – مبلغ 67 ألف جنيه مصرى – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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