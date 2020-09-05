تعتبر صلاة الفجر من أول الصلوات الخمس الواجبة على المسلمين أدائها في مواعيدها؛ لأن هذا الوقت يستحب فيه الدعاء، ويبحث المصلين من جميع المحافظات عن موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020، نظرًا لتغيير مواعيد أذان الفجر يوميًا.وينشر لكم «الدستور» الخدمات اليومية التي يهتم المتابعين والقراء يوميًا، ومنها موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية 2020، «القاهرة - المنيا الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - الإسماعيلية - المنصورة - سوهاج - الدقهلية - الغربية».موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية1 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في القاهرة الساعة 4:02 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الإسكندرية الساعة 4:05 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في سوهاج الساعة 4:07 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.10 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الغربية الساعة 4:01 صباحًا.11 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-9-2020 في الدقهلية الساعة 3:59 صباحًا.ثواب صلاة الفجر في مواعيدهاوتبدأ صلاة الفجر بداية من طلوع الفجر حتى شروق الشمس، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقوم بأداء صلاة الفجر في أوقاتها فمن السنة أن يقوم بأدائها المسلمين في الوقت المحدد، ويقوم المسلمين بالدعاء والاستغفار للتقرب إلى سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله صلاتهم وتحقيق الأدعية وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى.