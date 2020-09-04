تركيا تدخل رتلًا عسكريًا وشاحنات أسلحة لرأس العين فى سوريا

ذكرت وكالة "سانا" أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن عدوان على مدينة الدرباسية وبلدة أبوراسين بريف الحسكة.ونقلت الوكالة السورية الرسمية عن مصادر أهلية، أن الجيش التركي أدخل، اليوم الجمعة، اليوم رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بأسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية إلى مدينة رأس العين المحتلة.وأشارت المصادر إلى أن الرتل التركي الذي دخل من بوابة رأس العين الحدودية اتجه إلى قرى باب الخير والداوودية وسط أنباء عن نية القوات التركية "شن عدوان على مدينة الدرباسية وناحية أبوراسين" بريف الحسكة الشمالي.