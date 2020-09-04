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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على المحفظة الإلكترونية 2020 لمستفيدي الدعم النقدى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:57 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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ننشر تفاصيل المحفظة الالكترونية 2020 لمستفيدى الدعم النقدى حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، عن تعاون مشترك مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا عن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر؛ لصرف مزايا البطاقات للمستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية، وذلك باستخدام المحفظة الإلكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقًا ومحَافِظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.

المحفظة الإلكترونية 2020 لمستفيدي الدعم النقدى

وتستهدف الوزارة مواكبة استراتيجية الحكومة والبنك المركزي الخاصة لتطوير الاقتصاد القومي التي من ركائزها الأساسية التوسُّع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، حيث وضعت خطة متكاملة لتطوير منظومة صرف برامج "الحماية الاجتماعية" المتمثلة فى المعاشات، إعانات تكافل وكرامة، نفقة المطلقة من بنك ناصر الإجتماعي.

وترصد "الدستور" مميزات الاقتصاد الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية:-

- يضم غير المتعاملين مع البنوك؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسهم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

- الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة سلسة وأكثر أمانا.

- الدفع الإلكتروني يُعد أيضا أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

-  المحفظة عبارة عن محفظة افتراضية على التليفون المحمول تُوضع فيها الأموال.

- يمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

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