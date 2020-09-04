سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 4-9-2020





واستقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.65 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدينار للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.19 جنيه، مقابل ارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي





وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.91 جنيه وللبيع 51.98 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.17 جنيه، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.87 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 51.99 جنيه.



وفي البنك المركزي المصري تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.27 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدينار للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03 جنيه.