سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 4-9-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، اختتمت تعاملات البورصة لدى الكويت أمس الخميس، على ارتفاع، إذ قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، مقابل هبوط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحًا 32.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحًا 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري.
وفي البنك المركزي المصري تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.27 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدينار للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03 جنيه.
عالميًا، اختتمت تعاملات البورصة لدى الكويت أمس الخميس، على ارتفاع، إذ قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، مقابل هبوط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحًا 32.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحًا 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 4-9-2020
واستقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.65 جنيه وللبيع 52.03 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدينار للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.19 جنيه، مقابل ارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.91 جنيه وللبيع 51.98 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.17 جنيه، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.87 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 51.99 جنيه.
وفي البنك المركزي المصري تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.27 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدينار للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03 جنيه.