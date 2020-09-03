ضبط 41 ألف لتر زيوت سيارات منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 41200 لتر من زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها حفاظًا على البيئة والصحة العامة داخل مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.وأكدت التحريات قيام المدير المسئول بتجميع زيوت محركات السيارات السابق استخدامها المشار إليها وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للاستخدام مما يحدث أضرارا بالغة على محركات السيارات وخاصةً الحديثة منها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.