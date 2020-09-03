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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:02 م
تظلمات الثانوية
تظلمات الثانوية الازهرية
أميرة العناني
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بدأت بوابة الأزهر الشريف، في إعلان نتيجة تظلمات الثانوية الازهرية 2020، لمن تقدم عبر بوابته الإلكترونية اليوم الخميس 3-9-2020، وكان الأزهر الشريف أعلن عن بدأ تقديم التظلمات في الأحد 16 أغسطس وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري.

وأعلن الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية، اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، والتي ستعلن اليوم على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطعون حتى تاريخه 35 ألف و909 طعن، كما بلغت عدد الطعون التي وصلت الإدارات 29 ألف و830، ما تم تصحيحه 12 ألفا و229.

وأضاف عبد العظيم في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المواد التي استحقت الزيادة بلغت 1983، والتي بقيت كما هي 10 آلاف و246، لافتا إلى أن تلك الزيادة هي الأقل منذ أعوام نظرا لدقة التصحيح والنظام الجديد الذي وفر جو من الهدوء للمصححين خلال عملية التصحيح، مشيرا إلى أن أكثر المواد طعنا هي الكيمياء واللغة الإنجليزية والأحياء والفيزياء، بينما أقل المواد طعنا التفاضل والتكامل "نظام قديم"، والإنشاء والجغرافيا.

نتيجة تظلمات الثانوية الازهرية 2020

للحصول على نتيجة التظلمات الثانوية الأزهرية من بوابة الأزهر اضغط هنا.
وكان قد بدأت التظلمات يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.


وجاءت المحافظات التي تقدمت بالطعون كالآتي..

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات الأكثر طعونا، يليها محافظة الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، والغربية، القاهرة، الجيزة، قنا، سوهاج، المنوفية، دمياط، القليوبية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الأقصر، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسوان، شمال سيناء، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2020

وأعلن الأزهر الشريف، في منتصف الشهر الماضي، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.


وكانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 بلغت 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

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