تفاصيل حفل متسابقات ملكة جمال المراهقات (فيديو)

بجمباز الإيقاعي، وفلكور مصري، وغناء بلغات مختلفة، قدمن فتيات صغيرات مواهبهن بمسابقة ملكة جمال المراهقات لعام 2020 مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، «الدستور» دخلت الحفل والتقينا بفتيات.ما بين ألعاب السحر الخفية والتمثيل التعبيري عبرت حلا زلط، 19 عامًا، عن قضية التحرش من خلال دمج ألعاب السحر الخفيفة مع فويس أوفر يحكي عن معاناة الفتاة من التحرش، في لوحة تعبيرية أعجب بها كافة من شاهدها.أما حبيبة أحمد، 18 عامًا، قدمت بحفل مواهب متسابقات ملكة جمال المراهقات هيب هوب دانس في شكل رائع وسط حماس وتشجيع من الجمهور، وفي لقطة موسيقية بارعة قدمت دهب تامر، 17 عامًا، موسيقى تيتانك على الكمان، يليها المتسابقة هداية محمد، 17 عامًا في فقرة اللياقة والمرونة الخاصة بالجسم وهو «الجمباز الإيقاعي».وتأخذنا سارة حتحوت، 16 عامًا، معها في ليريكال دانس وهو رقص تعبيري، ومن ثم نور محجوب التى تبلغ من العمر 17 عامًا تطربنا بأغان باللغة الفرنسية وشاركتها الموهبة ملك وليد التى تبلغ من العمر 15 عامًا.وفي عرض جمع أشهر أغاني فلكورية مصرية مع استخدام الأدوات التى ساعدتها أن تعبر عن الرقص بحرفية مثل الملاية اللف وأغنية سكندرانية قدمت إنجي حلمي عرض استعراضي أخذنا في الزمن الجميل بكل تفاصيله.وفي عرض للسير على «الكات واك».. بالإضافة إلى رقص الهيب هوب قدمت سارة رضا العرض على مسرح المواهب.وقالت هداية محمد، 17 عامًا، حيث قدمت «الجمباز الإيقاعي» أنها اشتركت بالمسابقة لتعبر عن كافة المشاكل الخاصة بالمراهقات، وأنها أول مرة تجد مسابقة تقبل من هذا السن وعلى الفور قدمت عبر الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة وتم قبولها.وأضافت لـ«الدستور» أنها تريد أن تعبر عن صورة مصر في الخارج وأن تشارك بكافة المهرجانات الدولية، وأن تؤكد أن الفتيات المصريات لديهن حلم وطموح يسعن لتحقيقه طوال الوقت متمنيه أن تحصد على اللقب.ومن جانبها قالت الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، أن المسابقة تقدم لها عدد 21 متسابقة يتنافسن على اللقب، حيث سيتم العرض النهائي أكتوبر المقبل، واختيار الفائزة بينهن، مضيفة أن المسابقة تعبر عن المراهقات ومشاكلهن وأحلامهن حيث إن هذا العمر لديه العديد من المواهب والحماس في تقديم كل ما هو جديد.ضمت لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة آمال رزق، الفنان تامر فرج، ملكة جمال مصر 2019 آلاء عاطف، ملكة جمال المراهقات 2019 نور ياسر.