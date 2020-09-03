رئيس الوزراء الهندي يتعرض للقرصنة

أفادت شبكة "فرانس 24"، اليوم الخميس، بأن حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على "تويتر" تعرض للقرصنة، كما أكد التطبيق، موضحًا أنه يحقق في الاختراق.ووفقًا للشبكة الإخبارية، فقد نشرت تغريدات من حساب رئيس الحكومة، لطلب تبرعات خيرية بالعملات المشفرة، لكن الرسائل سحبت بعد اكتشاف الأمر.وقال متحدث باسم "تويتر": "نحن على دراية بالأمر واتخذنا خطوات لحماية الحساب المخترق، كما نحقق بنشاط في هذه القضية".