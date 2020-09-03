استهداف شركة أمنية بصاروخ كاتيوشا في بغداد

سقط صاروخ كاتيوشا على شركة أمنية في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم الخميس.ونقلت وكالة السومرية نيوز للأنباء عن مصدر أمني، لم تكشف عنه، أن "شركة أمنية في منطقة القادسية ببغداد، تم استهدافها فجر اليوم بصاروخ كاتيوشا".وأضاف المصدر أن ذلك "أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أية خسائر بشرية".