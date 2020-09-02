منال زكى تكشف كواليس تجسيد دور الخادمة فى «حريم النار»

قالت منال زكي، عضو المسرح القومي، وأحد أبطال العرض المسرحي "حريم النار"، إنها تقوم بدور الخادمة وردانة، وصديقة فتحية شلقم الأم الصعيدية بطلة العرض منذ ما يقرب من أربعين عامًا، مارست عليها الاضطهاد والجبروت، وبداخلها شيء نفسي تجاهها.وأضافت في تصريحات لـ"الدستور" أن وردانة متعاطفة مع بنات شلقم الخمس، لأنهن مثلها يتعرضن لطغيانها وعنفها، وتحاول أن تحدث فرقة بينهن وبينها، وأن العرض يتحدث عن حرمان المرأة الصعيدية من حياتها الشخصية في الاختيار وتمارسه على بناتها، وتجيد المكايد.وأشارت إلى أن الصعوبات التى واجهتها خلال العرض اللهجة الصعيدية، منوهة بأنها من الشخصيات التى تخرج على خشبة المسرح بنفس الروح في كل مرة للعرض، وتتناسى أى أفعال تخرجها عن شعورها إلى أن ينتهي العرض.يشار إلى أن عرض "حريم النار" عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.ويعرض حريم النار ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في دورته السابعة والعشرين، الذي افتتح مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.