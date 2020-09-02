البارزاني يعتزم لقاء ماكرون في بغداد

توجه رئيس اقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من الاقليم.وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني بهدف اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق لوكالة الأنباء العراقية.أكد ممثل حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي، أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة بغداد.وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي إن بارزاني يزور بغداد، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس الفرنسي بعد تعذر زيارة أربيل لضيق الوقت.