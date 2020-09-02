إهانة جديدة.. أردوغان يصف اليونان بـ«طعم» الدول الأخرى

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجيه خطاباته التحريضية ضد اليونان، والتي تحمل معاني الإهانة للشعب اليوناني، حيث وصف أمس الثلاثاء البلد الأوروبي، بأنها غير قادرة على مساعدة نفسها، وأنها بمثابة «الطعم» الذي تستخدمه دول أخرى.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن أردوغان أشار إلى اليونان بأنها دولة تختبء وراء الدول الكبيرة، سعيًا منها للحصول على الدعم لتحقيق طموحاتها.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أردوغان قوله خلال كلمة ألقاها في أنقرة: "من الهزلي استخدام دولة لا تستطيع حتى أن تساعد نفسها في إغراء قوة إقليمية وعالمية مثل تركيا".وأضاف: "الأنشطة الأخيرة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجه، والتي وضعت أنقرة على خلاف مع أثينا ونيقوسيا والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذها سعيًا وراء حقوق تركيا والعدالة".وانتقد أردوغان حلفاء اليونان، قائلًا: "انتهى عصر الاستعمار ونعتقد أن حلفاء تركيا سيزدادون في هذه الفترة الجديدة".وتأتي التصريحات التحريضية الأخيرة لأردوغان، بينما أشار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يوم أمس إلى أن أنقرة منفتحة على الحوار مع اليونان.