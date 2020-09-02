تركيا «مرعوبة» بعد رفع حظر الأسلحة عن قبرص

تسبب قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع حظر الأسلحة عن قبرص، في حالة من الغضب لدى الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، بإعلان الأولى أنها سترفع الحظر المفروض على قبرص لمدة 33 عامًا وتعميق تعاونها الأمني ​​مع نيقوسيا.من جهتها، علّقت وزارة الخارجية التركية على إعلان أمريكا، قائلة: "القرار يتجاهل المساواة والتوازن بين الشعبين في الجزيرة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.وأضافت: "من المؤكد أن هذا القرار ستكون له أيضا آثار سلبية على الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للقضية القبرصية".وقال البيان التركي: "في الوقت الذي تبذل فيه جهود للحد من التوتر في شرق البحر المتوسط، فإن موافقة الولايات المتحدة على مثل هذا القرار، الذي يسمم بيئة السلام والاستقرار في المنطقة، لا يتوافق مع روح التحالف".وأوضح البيان: "نتوقع من الولايات المتحدة إعادة النظر في هذا القرار ودعم الجهود الجارية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة".فيما أشارت الصحيفة إلى أن تركيا ستتخذ خطوات مضادة لضمان أمن القبارصة الأتراك.