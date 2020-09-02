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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:09 ص
أذان الفجر
أذان الفجر
هبه محمد
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تتحرك مؤشرات البحث على "جوجل " يوميًا على موعد أذان الفجر وذلك نظرًا لاختلاف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى، ويقوم المسلمون بالبحث عن موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية 2020، لأداء فريضة الصلاة والصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء.

ويقدم "الدستور" الخدمات اليومية التي يقدمها للمتابعين والقراء ومنها، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية 2020، "القاهرة - المنيا الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - الإسماعيلية - المنصورة - سوهاج - الدقهلية - الغربية".

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية

1 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في القاهرة الساعة 4:02 صباحًا.

2 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الإسكندرية الساعة 4:05 صباحًا.

3 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في سوهاج الساعة 4:07 صباحًا.

4 -موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.

5 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.

6 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.

7 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.

8 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.

9 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.

10 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الغربية الساعة 4:01 صباحًا.

11 - موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-9-2020 في الدقهلية الساعة 3:59 صباحًا.

ومن المعروف، أن صلاة الفجر تعتبر من أولى الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين ومكلف المسلم بأدائها في وقتها المنتظم كما كان يفعل ـ الرسول صلى الله عليه وسلم ـ ويبدأ موعد أذان الفجر من طلوع الفجر حتى شروق الشمس، وواجب على كل مسلم أداء فريضة الصلاة في وقتها حتى ينال الثواب.

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