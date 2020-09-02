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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
آذان المغرب
آذان المغرب
منة سالم
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تختلف مواقيت الصلاة ومواعيد الأذان من محافظة لآخري في جمهورية مصر العربية، وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الأربعاء 2-9-2020، موعد آذان المغرب في المحافظات.

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020


القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:17 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:24 م

المنصورة

المغرب 6:17 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:18 م


قنا

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 22: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:27.

وصلاة المغرب هي أولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل، والرابعة المفروضة خلال اليوم، وهي أحد الفروض للصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها.

و يستحب تعجيل أداء صلاة المغرب حين وقتها، وذلك استنادًا لما أورده النووي لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.

والصلاة هي الركن الثاني من اركان الأسلام الخمسة، وأعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة وقد فرضت ليلة المعراج، حيث قال أنس بن مالك: فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين.

جدير بالذكر أن موعد الأذان يأتي بعد غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

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