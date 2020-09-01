التحقيق فى واقعة قتل شاب معاق على يد شقيقه

تباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق في واقعة مقتل شاب معاق على يد شقيقه.كانت البداية باعتداء شاب على شقيقه المعاق بالضرب حتى الموت، بمنطقة حدائق حلوان، التابعة لقسم شرطة المعصرة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف أسباب ودوافع الجريمة.تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام باستقبال جثة شاب عشريني، متوفى وتظهر على جسده آثار ضرب وكدمات، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات تبين قيام شقيقه الأكبر بضربه حتى الموت، وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.وجارٍ مناقشته لكشف أسباب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.