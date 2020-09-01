«ذا هيل»: طموحات أردوغان تنذر بتداعيات خطيرة في شرق المتوسط

أكد موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن التوترات بين الخصمين التاريخيين اليونان وتركيا عادت إلى الواجهة، ظاهريًا بشأن التنقيب عن الغاز وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط وتنذر بتداعيات خطيرة، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لاستمرار الصراع في النمو لأن تركيا ترفض الاعتراف بالمناطق الاقتصادية الحصرية اليونانية والقبرصية (EEZ)، وقد فرضت منطقتها الاقتصادية في نفس المنطقة.وأضاف الموقع أن تركيا فعلت ذلك على الرغم من أنها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي أرست مبدأ المناطق الاقتصادية الخالصة الوطنية، ولفت إلى أن تركيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، وأرسلت حراسة بحرية لدعم سفينة الاستكشاف "أوروتش رئيس" فيما يعترف به المجتمع الدولي على أنه المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية.وأضاف أن اليونان ليست وحدها التي تشعر بالقلق من عدوانية تركيا، كما توصلت أنقرة أيضًا إلى اتفاق مع ما يسمى حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تتداخل مع تلك الخاصة بكل من اليونان ومصر.وأوضح الموقع أن أردوغان اختار مواجهة 6 دول في شرق البحر المتوسط ​- وفرنسا- في وقت واحد، مع زيادة استعداء الاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي إليه كل من فرنسا واليونان وقبرص، مؤكدا أنه دخل مغامرة أكبر منه ولن يصمد طويلا، وليس أمامه حل سوى تعديل سلوكه العدواني، والتوقف عن الاستبداد وإلا سيجد بلاده تدفع ثمن مغامراته، وهو الأمر الذي لن تتحمله تركيا بسبب الغطرسة والعدوانية.