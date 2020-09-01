رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة: الهند تقود الزيادة العالمية في إصابات كورونا الأسبوعية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:35 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19
أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحد بالمئة.

وذكرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الجديدة بالمرض انخفض في الأيام السبعة الأخيرة بنسبة ثلاثة بالمئة بالمقارنة بالأسبوع السابق، وأضافت أن الإصابات الجديدة على مستوى العالم ارتفعت إجمالا بنحو 1.8 مليون حالة.

وتابعت المنظمة في أحدث تقاريرها أن المرض التنفسي ينتشر كذلك في الأمريكيتين اللتين ما زالتا تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة والوفاة المسجلة على مستوى العالم رغم تراجع طفيف في الحالات في
بعض المناطق.

وقالت إن بيرو والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين تشهد "اتجاها صعوديا".

وسجلت إسبانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا أعلى إصابات جديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي يوم 30 أغسطس ووصلت الارتفاعات في إسبانيا إلى مستوياتها المسجلة في شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتابعت المنظمة إن حالات الإصابة الجديدة في إيطاليا قفزت بنسبة 85 بالمئة.

وقالت المنظمة "سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة أسبوعية فيما يرجع أساسا لزيادة حالات الإصابة في الهند".

وأضافت "الهند سجلت نحو 500 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بزيادة 9 بالمئة عن الأسبوع السابق وهو أعلى رقم للإصابات الجديدة على مستوى العالم".

وفي أفريقيا، قالت المنظمة إن الحالات في إثيوبيا بلغت "ارتفاعات جديدة" في حين واصلت جنوب أفريقيا اتجاها نزوليا، وبجنوب أفريقيا خامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم وأكبر عدد في القارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بدء صرف معاشات سبتمبر و«الساقطين» من العلاوات الخمس

حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بـ«جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

بعد تجديد الثقة به 6 مرات.. أبرز إنجازات خالد جلال بقطاع الإنتاج

غدا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

ناصر دويدار ينتظر «خربشتنى ضوافر الكمنجة»