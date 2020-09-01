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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صاحب معرض يستولى على مليون جنيه من مواطني الإسكندرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:40 م
ضبط صاحب معرض يستولى
ضبط صاحب معرض يستولى
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط صاحب معرض سيارات متورط بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، بمحافظة الإسكندرية.

وتبين أن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها مليون جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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