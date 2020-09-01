صاحب معرض يستولى على مليون جنيه من مواطني الإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط صاحب معرض سيارات متورط بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، بمحافظة الإسكندرية.وتبين أن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها مليون جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.