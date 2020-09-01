ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية محظورة في بني سويف

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، مجهولة المصدر، بمركز الفشن.وضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لذوي الحيازات الزراعية محظور تداولها خارج البنك الزراعي المصري؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.