ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية محظورة في بني سويف
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:14 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
نجحت شرطة التموين بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، مجهولة المصدر، بمركز الفشن.
وضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لذوي الحيازات الزراعية محظور تداولها خارج البنك الزراعي المصري؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لذوي الحيازات الزراعية محظور تداولها خارج البنك الزراعي المصري؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.