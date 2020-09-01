ضبط مدير مطعم مشويات بـ2 طن لحوم فاسدة في المقطم

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط المدير المسئول عن مطعم مشويات لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمنطقة المقطم.وتبين ضبط 2،185 طن منتجات لحوم «مقطعات لحوم، دهون حيوانية» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.