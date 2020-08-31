طحنون بن زايد ووزير الخارجية يستقبلان الوفد الأمريكي الإسرائيلي

استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في أبوظبي، اليوم، الوفد الأمريكي – الإسرائيلي المشترك الذي يزور دولة الإمارات برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.جاء ذلك بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وآخرين.وضم الوفد الآخر روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.