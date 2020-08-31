ماركة شهيرة.. سعر «كوتشي» محمد رمضان في كليبه الجديد مع ميتر جيمس

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من كواليس كليبه الغنائي الجديد مع المطرب العالمي ميتر جيمس، وظهر من خلالها وهو يرتدي ملابس باللون الأبيض والأسود، إضافة إلى "كوتشي" بأحد الماركات المعروفة والتي حملت اسم burberry.وتكشف "الدستور" عن سعر الحذاء الذي يرتديه محمد رمضان في الصورة، حيث وصل سعره إلى 660 دولارًا، أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري، وهو الأمر الذي اعتاد عليه رمضان مؤخرًا في إظهار أغلى الماركات العالمية من خلال أغنياته التي يقدمها للجمهور.ويقوم رمضان بتصوير الكليب مع المطرب العالمي ميتر جيمس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حرص رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول في عدد من الأماكن داخل مدينة دبي.