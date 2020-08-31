مفوض الدواء الأمريكية يعجل بإنتاج لقاح كورونا

صرح مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه على استعداد لتعجيل إنتاج لقاح "كوفيد-19" في أسرع وقت ممكن، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز".وقال الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن إدارته مستعدة للترخيص للقاح قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، طالما أن المسئولين مقتنعون بأن الفوائد تفوق المخاطر، حسبما ذكرت الصحيفة.وأصر هان على أن هذه الخطوة لن تكون بسبب ضغوط من إدارة ترامب لإنتاج لقاح سريع، وقال إن تصريح الطوارئ قد يكون مناسبا قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر.وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا طارئا لاستخدام بلازما النقاهة في علاج مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات، على الرغم من مخاوف بعض مسئولي الصحة من أن البيانات من التجارب السريرية أضعف من أن تدعم التطبيق الواسع لهذا العلاج حتى الآن.ويعقب هذا اتهام الرئيس ترامب لإدارة الغذاء والدواء، دون أي دليل، بمحاولة إيذائه سياسيا من خلال التباطؤ في الموافقة على لقاحات وعلاجات فيروس كورونا الجديد.واتهم ترامب يوم السبت الماضي أعضاء ما يسمى بـ"الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات "كوفيد-19" وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.وبعد ذلك بيوم، منحت إدارة الغذاء والدواء "تصريح استخدام طارئ" لعلاج فيروس كورونا الذي يستخدم بلازما الدم من المرضى المتعافين.وقال هان لـ "فاينانشيال تايمز": "إن ترخيصنا للاستخدام في حالات الطوارئ ليس هو نفسه الموافقة الكاملة"، مضيفا أن قراراته لم تُتخذ بسبب الضغط السياسي.وتابع: "هذا قرار يتعلق بالعلوم والطب والبيانات. لن يكون هذا قرارا سياسيا".وواصل قائلا إن الطريقة الأكثر أمانًا لإتاحة اللقاح للاستخدام قبل نهاية تجارب المرحلة الثالثة، والتي تشمل آلاف المرضى ويمكن أن تستغرق سنوات، ستكون من خلال إصدار تصريح طارئ لاستخدامه من قبل مجموعات معينة بدلا من الموافقة الشاملة.