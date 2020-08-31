رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التفاصيل الكاملة لمقتل طبيب باطنى بروض الفرج

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:55 م
الضحية
الضحية
هدير مصطفي
طباعة
شهدت منطقة روض الفرج واقعه بشعة، عندما أنهي مسجل خطر حياة طبيب ذبحًا داخل شقته بمنطقة روض الفرج، بمحافظة القاهرة بهدف السرقة بعد علمه بثراء المجني عليه.

وكشفت التحقيقات والتحريات عن أن المتهم ارتدى بدلة وماسكًا لإخفاء ملامحه عن كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة وكان يستقل تاكسي أجرة، أوصله من وإلى منزل الضحية.

وكشف مصدر أمني عن أن المتهم كان علي علاقة بإحدى الخادمات لدى الضحية وأنها استدرجته لدخول الشقة بهدف السرقة من غرفة مكتب الضحية، وعندما شاهده قام بطعنه بذراعة طعنة بعمق ١٠ سم وضربه علي رأسه، وبرغم أن الضحية يبلغ من العمر ٦٨ سنة، فإنه قاوم حتى قام المتهم بذبحه وسرقة مبلغ مالى 1200 جنيه من درج المكتب وفر هاربًا.

وقال أحد أبناء شقيق الضحية، إن عمه كان طبيب باطني وكان يعمل خارج مصر أوقاتًا كثيرة، إلا أنه لم يعد يزاول المهنة منذ فترة بسبب ظروفه المرضية، وأنه كان يعيش بمفرده ولم يسبق له الزواج، مشيرًا إلى أن الضحية لم يخرج من منزله منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وليست له علاقات كثيرة فهو يعتمد علي الخدم وإخصائيي العلاج الطبيعي والمساج ودائرة علاقاته كانت محدودة جدًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عاطف جورجي، فى العقد السابع، من عمره مذبوحًا داخل شقته ووجود بعثرة في محتويات الشقة وتبينت سلامة منافذها.

وانتقل لمكان الحادث كل من الرائد أحمد الشيخ، رئيس مباحث روض الفرج، ومعاوناه النقيبان محمد علي، وكريم لاشين إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليه ملقى على الأرض وبها جرح ذبحي وبعثرة فى محتويات الشقة وسلامة كل المنافذ.
وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير إدارة البحث بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد السيد، مدير قطاع مباحث شمال القاهرة والمقدم محمد الشموتي، مفتش القطاع ووحدة مباحث روض الفرج، وبفحص علاقاته تبين أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض ويقيم بمفرده فى شقته وغير متزوج وأنه فى الفترة الأخيرة، يتعامل مع مكاتب لتوريد الخادمات لتنظيف الشقة وتلبية احتياجاته المنزلية، نظرًا لمرضه وعدم قدرته على الحركة، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

باعت 1.4 مليون.. كمامة من نبات «الحشيش» تثير الجدل

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

هل حقق الكتاب الصوتي رواجًا خلال فترة «كورونا»؟ متخصصون يجيبون

محمد عبد الحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

إقبال كبير من الأطفال على برنامج «رسمة في معلومة» (صور)

تعرف على البرنامج الكامل لـ«الأوبرا» خلال شهر سبتمبر