أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 31-8-2020

أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء





قد يهمك أيضا..

يقدم لكم «الدستور»سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 31-8-2020، التي واصلت حالة الاستقرار، مع نهاية تعاملات، شهر أغسطس 2020.يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 31-8-2020، خلال تعاملات بداية الأسبوع بالأسواق المحلية.وأكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، أن إجمالى صادرات مصر من مواد البناء ارتفع خلال النصف الأول من 2020 الجاري.وأوضح التقرير أن نسبة الصادرات ارتفعت بمعدل 34 % بإجمالي 775 مليون دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.أسعار مواد البناء اليوم السبت.. سعر الحديد اليوم في مصروتراوحت أسعار الحديد بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنية سعر الاسمنت المصري اليوم.أسعار الأسمنت المصري اليومفيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.بلغ سعر الأسمنت المسلح 700 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن،.بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيهًا للطن.