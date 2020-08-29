أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020
السبت 29/أغسطس/2020 - 04:01 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020، حيث يشهد السوق المصري تراجع فى معدلات السحب، إلا أن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري يرجع إلى المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.
ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مواد البناء في السوق المصري، للبدء في إنهاء العقارات الخاصة بهم وبناءها بشكل نهائي.
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 29-8-2020، خلال تعاملات بداية الأسبوع بالأسواق المحلية.
ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مواد البناء في السوق المصري، للبدء في إنهاء العقارات الخاصة بهم وبناءها بشكل نهائي.
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 29-8-2020، خلال تعاملات بداية الأسبوع بالأسواق المحلية.
أسعار مواد البناء اليوم السبت.. سعر الحديد اليوم في مصرمحليًا، استقرت أسعار حديد التسليح، وأسعار الأسمنت جاء ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.
وتراوحت أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.
سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن.
أما حديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه، حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم.
بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيه للطن.
بينما سجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.
أما حديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه، حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم.
أسعار الأسمنت المصري اليوم السبتفيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.
بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيه للطن.
بينما سجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.