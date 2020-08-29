أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020





سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن.



أما حديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه، حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.



وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم.

أسعار الأسمنت المصري اليوم السبت فيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.



بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيه للطن.



بينما سجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.



وتراوحت أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.