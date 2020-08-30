رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قطاع الأعمال» تدرب مسئولى مراكز تجميع الأقطان على نظام التداول الجديد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:37 م
وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام
أسامة الشندويلي
طباعة
نظمت وزارة قطاع الأعمال العام برنامجا تدريبيا لمسئولي 50 مركزا لتجميع الأقطان، في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، على نظم العمل وفقا للنظام الجديد للتداول الموسم الحالي ‪2020-2021‬، بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

ويتكون هيكل المنظومة الجديدة من مدير للمشروع، و4 مديرين في المحافظات الأربع التي تطبق بها المنظومة الجديدة، ومديرين لـ50 مركز تجميع، بالإضافة إلى المحاسبين، ومندوبي استلام الأقطان، وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن، والقبانية، والعمالة المعاونة.

كان قد تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، و15 في الشرقية، و7 في بني سويف، و9 في الفيوم.

وخلال التدريب تم استعراض المهام والإجراءات التي سيتم التعامل بها في مراكز التجميع من توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقًا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، وسيتم استلام الأقطان من المزارعين بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

ويبدأ المزاد فى صباح اليوم التالي للانتهاء من فرز رسالة كاملة (حوالي 100 كيس)، ويقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها، ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة في لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.

وبعد انتهاء المزاد يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج لكل "رسالة" يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتبة ومعدل التصافي)، وسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة، وذلك بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.

موضوعات متعلقة

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

اللواء شريف سيف الدين مستشارًا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

صفاء عبد المنعم تنتظر «ستي تفاحة» و«مقعد على بحر النيل»

الشاعر موسى حوامدة يكشف تفاصيل صدور كتاب نقدي عن أعماله

«الوجود والعزاء.. الفلسفة في مواجهة الخيبات» جديد دار «التنوير»

خالد جلال يعلن استمرار برنامج «عودة الروح» حتى منتصف سبتمبر