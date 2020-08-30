القوات التركية تكثف وجودها على طريق اللاذقية- حلب الدولى

كثفت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية، اليوم الأحد، من انتشارها على مداخل مدينة أريحا وعلى طول طريق اللاذقية- حلب الدولي، المار من ريف إدلب الجنوبي، وسط ترقب لدورية روسية تركية مشتركة قد تنطلق اليوم أو غدا الإثنين.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنه منذ أمس وهناك استنفار متواصل من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية- حلب الدولي، انطلاقًا من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها النقطة التركية في قرية سلة الزهور جنوبي جسر الشغور، من تفجير وهجوم مسلح.ولقى مواطن سورى من أبناء قرية تل حمكي في ريف إدلب الغربي مصرعه جراء انفجار السيارة المفخخة قرب النقطة التركية في قرية سلة الزهور.