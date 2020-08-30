حبس 3 كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية اليوم الأحد بحبس ٣ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم المواطنين بالإكراه بمنطقة الأميريةكما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين ووقائع السرقة.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بهدف التربح والكسب الغير مشروع.و أقروا بسرقتهم لهواتف محمولة وببيعها لدى عميلهم الذى أنكر علمه بأن الهواتف مسروقة.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام ٣ أشخاص بسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بيع الهواتف المسروقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق